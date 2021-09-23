غوميز مهاجم الهلال السعودي يحتفل باليوم الوطني للمملكة على طريقته الخاصة

احتفل اللاعب الفرنسي، بافيتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، باليوم الوطني السعودي على طريقته الخاصة.

ونشر غوميز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، معلقا عليها: "يوم وطني سعيد لكل السعوديين"، حيث ظهر اللاعب الفرنسي متشحا بعلم المملكة ومرتديا الزي السعودي.

Happy National Day to Saudi people 🤲🏿❤️🇸🇦 pic.twitter.com/LXzSdL4mVq — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) September 22, 2021

يذكر أنه في 19 سبتمبر/ أيلول عام 1932، صدر أمر ملكي ممهور بتوقيع الملك عبد العزبز آل سعود للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم "المملكة العربية السعودية" اعتباراً من الخميس 23 سبتمبر 1932.

وتحتفل السعودية، بحلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني الـ91، لتوحيد المملكة العربية السعودية، على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، ويقام اليوم الوطني السعودي هذا العام، تحت شعار "هي لنا دار"، حيث يأتي الشعار تأكيدًا على وحدة الصف واللحمة الوطنية، والترابط الاجتماعي وتجديد الولاء والوفاء لولاة أمر المملكة.

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