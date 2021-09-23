فيديو نادر للملك سلمان وهو يؤدي رقصة العرضة أمام الملك فهد قبل 35 عاما

ظهر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مقطع فيديو نادر تم توثيقه قبل 35 عاما، وهو يؤدي رقصة العرضة السعودية أمام الملك الراحل فهد بن عبد العزيز.

ونشر حساب إمارة منطقة تبوك على "تويتر"، مقطع فيديو، اليوم الخميس، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

#فيديو 🎥#خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - يؤدي #العرضة_السعودية خلال حفل استقبال أهالي منطقة تبوك لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله - عام ١٤٠٨ هـ

المصدر :أرشيف إمارة منطقة تبوك #أمير_تبوك#اليوم_الوطني91#هي_لنا_دار pic.twitter.com/fVmVjXa8r9 — إمارة منطقة تبوك (@TabukPrincipal) September 23, 2021

وأرفق الفيديو بتعليق "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يؤدي العرضة السعودية، خلال حفل استقبال أهالي منطقة تبوك لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله - عام 1408 هجريا".

يذكر أن السعودية تحتفل اليوم بحلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني الـ91، لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر/ أيلول من كل عام، حيث سيشهد العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في مدن عدة.

ويقام اليوم الوطني السعودي هذا العام، تحت شعار "هي لنا دار"، حيث يأتي الشعار تأكيدًا على وحدة الصف واللحمة الوطنية، والترابط الاجتماعي وتجديد الولاء والوفاء لولاة أمر المملكة.

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