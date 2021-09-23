اليمن... "أنصار الله" تعلن استكمال سيطرتها على محافظة البيضاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، استكمال السيطرة على محافظة البيضاء وسط اليمن، بعد استعادة مناطق واسعة من المحافظة إثر عملية عسكرية نفذتها ضد الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً.

القاهرة - سبوتنيك. قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في إيجاز صحافي بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، "نجحت قواتنا في استكمال تحرير ما تبقى من مناطق في محافظة البيضاء وذلك خلال عملية (فجر الحرية) التي استهدفت بالدرجة الأولى ما تبقى من أوكار لعناصر ما يسمى بالقاعدة وداعش (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا) المرتبطة بتحالف العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي)".

وأضاف "تم تحرير مديريتي الصَومعة ومسورة وأجزاء من مديرية مُكيراس بمساحة إجمالية تقدر بـ 2700 كم مربع خلال 48 ساعة، وبهذه العملية النوعية تكون محافظة البيضاء قد تحررت بشكل كامل".

وتابع: "خلال تقدم قواتنا للقضاء على العناصر التكفيرية شن طيران العدوان أكثر من 30 غارة في محاولة لدعم تلك العناصر وإيقاف التقدم".

وذكر العميد سريع أن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المُسير نفذوا 10 عمليات استهدفت مواقع العدو خلال عملية (فجر الحرية)".

ووفقاً لمتحدث قوات "أنصار الله"، "أسفرت عملية (فجر الحرية) عن وقوع قرابة 230 من العناصر التكفيرية ومرتزقة العدوان ما بين قتيل ومصاب وأسير، بواقع 70 قتيلاً و120 جريحاً و40 أسيرا خلال العملية".

وأشار إلى "تدمير وإعطاب 10 مدرعات وآليات مختلفة واغتنام عتاد عسكري كبير والسيطرة على 7 معسكرات للتكفيريين، وتحرير عدد من المواطنين الذين كانوا معتقلين لدى العناصر التكفيرية خلال عملية (فجر الحرية)".

ويوم الأربعاء الماضي، أبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك" بسيطرة مقاتلي "أنصار الله" على مركز مديرية الصَومعة وتوغلهم في مديرية مُكيراس شرق البيضاء، إثر عملية عسكرية تضمنت التفافاً على الجيش اليمني، أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين.

ومنتصف تموز/ يوليو الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" استعادة مناطق في مديريتي الصَومعة والزَاهِر شرق وغرب البيضاء بمساحة 100 كم مربع خلال عملية أطلقت عليها اسم "النصر المبين" قالت إنها أوقعت 350 قتيلاً و560 مصاباً في صفوف الجيش اليمني و"تكفيريين"، علاوة على تدمير وإعطاب 29 مدرعة وآلية، وذلك بعد أيام من إعلان الجيش اليمني السيطرة على تلك المناطق بعملية عسكرية أسمتها "النجم الثاقب" لتأمين كافة مناطق محافظة البيضاء الاستراتيجية المحاذية لمحافظة مأرب و7 محافظات أخرى وسط اليمن.

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