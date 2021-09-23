الرئيس السيسي يستقبل أبطال مصر البارالمبيين

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أبطال مصر البارالمبيين، الذي حصلوا على ميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020.

وخلال الاستقبال، أعرب السيسي، عن خالص الاحترام والتقدير لأبطال مصر البارالمبيين، الذين أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب وبلوغ الأهداف، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "أ ش أ".

وأعرب السيسي خالص الاحترام والتقدير للأبطال، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال البطولة.

جاء ذللك اللقاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحياة محمد خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وأشاد الرئيس المصري بما حققه الأبطال الرياضيون وأجهزتهم الفنية من إنجازات ساهمت في رفع اسم مصر عاليا وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية.

وأكد السيسي أن الأبطال المصريين كانوا على قدر عالٍ من المسئولية الوطنية، ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله وقدموا القدوة والمثل الأعلى للشباب في بلوغ طموحاته.

وأوضح الرئيس خلال اللقاء، أن أبطال مصر البارالمبيين أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب لتحقيق الإنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة، موجها بتكثيف الدعم الموجه لجميع الأبطال المصريين، استعدادا لدورة الألعاب البارالمبية القادمة في 2024، سعيا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التي تسهم في حصول مصر على المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا.

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