محكمة عراقية تقضي بإعدام قاتل المعلمة مريم... قضيتها هزت الشارع

قضت محكمة عراقية، اليوم الخميس، بالإعدام حتى الموت على مدان عن جريمة قتل المعلمة مريم التي هزت قضيتها الشارع العراقي خلال الأشهر الماضية.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية قضت محكمة جنايات القادسية حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على مدان عن جريمة قتله المعلمة مريم في قضاء السدير قبل عدة أشهر.

وجاء في مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، أن "محكمة الجنايات أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على المدان بقتل المعلمة مريم في قضاء السدير قبل عدة أشهر أستناداً لاحكام المادة (406/أ/ج) من قانون العقوبات العراقي".

وأشارت الوكالة إلى أن المتهم اعترف بتفاصيل جريمته، مشيرا إلى أن المجني عليها طلبت منه إيصالها إلى منزلها بعد أن كانت متوقفة على الطريق العام أثناء عودتها من عملها، لكنه قام بقتلها ورمي جثمانها في النهر".

ولفتت الوكالة إلى أن السلطات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على القاتل بعد 3 ساعات فقط من ارتكابه جريمته.

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