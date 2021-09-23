سقوط جندي إسرائيلي في حفرة عمقها 20 مترا... والجيش يتدخل (صور)

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في أسباب سقوط أحد جنوده في حفرة عميقة، مساء أمس الأربعاء، بالقرب من منطقة بيت جبرين، شمال مدينة الخليل الفلسطينية، أثناء إجراء الجيش مناورة عسكرية.
חייל נפל לבור בעומק 20 מ' ליד בית גובריןhttps://t.co/Aa25Ign82Q@HGoldich @yoavzitun pic.twitter.com/ZfxG7XDrMp— ynet עדכוני (@ynetalerts) September 22, 2021
وأكدت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي قرر، على الفور، فتح تحقيق عاجل في واقعة سقوط الجندي في حفرة قرب بيت جبرين، إضافة إلى عدة حوادث أخرى مماثلة سقط خلالها جنود في حفر أثناء التدريبات العسكرية.
אחרי נפילה לעומק של 20 מטר, זהו באמת מזל משמים להשאר בחיים. בנפילה חופשית זה קרוב ל_ 180 מטר בשניה.— SLkama (@lkama_s) September 22, 2021
אירוע חריג: לוחם צה"ל נפל לבור בעומק כ-20 מטרים במהלך אימון צבאי https://t.co/DuZyaAsrmz
وأشارت الصحيفة إلى أن فرق الإنقاذ العسكرية وطاقم إطفاء وجنود الوحدة 669 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، شاركت في إنقاذ الجندي الذي تم نقله بمروحية تابعة لسلاح الجو.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)