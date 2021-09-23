قافلة مازوت إيرانية خامسة تتجه إلى لبنان

أكدت مصادر إعلامية إيرانية، اليوم الخميس، عبور القافلة الخامسة من صهاريج المازوت الإيراني الحدود السورية في اتجاه لبنان.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الخميس، بأن القافلة الخامسة لصهاريج المازوت الإيراني، الذي أحضره "حزب الله" اللبناني، تعبر الحدود السورية في اتجاه لبنان، حيث وصلت، أول أمس الثلاثاء، القافلة الرابعة، سبقتها الأسبوع الماضي 3 قافلات من صهاريج المازوت إلى الشعب اللبناني، بعد أن عبرت الحدود السورية في اتجاه الأراضي اللبنانية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن شحنات الوقود الإيراني التي استوردها "حزب الله" تشكل انتهاكا لسيادة لبنان.

وأكد المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية،​ ​سعيد خطيب زاده​، أن ​الجمهورية​ الإسلامية تلتزم بمساعدة الدول الصديقة، لافتا إلى أن "شحنة ​الوقود​ المرسلة الى ​لبنان​ كانت حسب الطلب اللبناني".

ووصل صباح الخميس الماضي، 16 سبتمبر/ أيلول، عدد من الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى منطقة حوش السيد علي في الهرمل، قادمة من سوريا.

وتداول عدد من الناشطين مقاطع فيديو تظهر عددا كبير من الصهاريج تدخل المنطقة وسط وجود للهيئة الصحية الإسلامية، فيما أكد شهود عيان لـ"سبوتنيك" وصول الصهاريج.

للمزيد: قناة عبرية: إسرائيل تعمدت عدم الإضرار بشاحنات المازوت الإيراني في لبنان

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك.