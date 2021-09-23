غلاف مجلة عالمية احتفالا باليوم الوطني السعودي: أي بذرة تزرعها الآن يحتفى بها

احتفت مجلة عالمية باليوم الوطني السعودي، بنشرها صورة الممثل والمغني السعودي، راكان بن عبد الواحد، بطل فيلم "ولد ملكا".

نشرت مجلة "فوغ أرابيا" تعليقا لراكان بن عبد الواحد على غلافها، قال فيه:

"أي بذرة تزرعها الآن تسقيها السعودية وتحتفي بها".

وأضاف الممثل السعودي قائلا إنه كل ما على الشخص أن يقدم أعماله ويطرحها على الملأ، متابعا "فقط أبدع وستجد المجتمع كله يدعمك".

وأشار عبد الواحد إلى أن ثقته بنفسه جعلته يضع قدما على الطريق الذي رسمه لنفسه.

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وتحتفل السعودية، بحلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني الـ91، لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، ويقام اليوم الوطني السعودي هذا العام، تحت شعار "هي لنا دار"، حيث يأتي الشعار تأكيدًا على وحدة الصف واللحمة الوطنية، والترابط الاجتماعي وتجديد الولاء والوفاء لولاة أمر المملكة.

وشارك أمير منطقة مكة السعودية، الأمير خالد الفيصل، في احتفالات اليوم الوطني. ونشر الحساب الرسمي لإمارة مكة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مع مقطع فيديو يوثق مشاركة الأمير خالد الفيصل في الاحتفال، في رقصة العرضة السعودية.

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