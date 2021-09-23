مصادر لسبوتنيك: مجموعات قبلية تغلق مطار بورتسودان شمال شرقي السودان

أكد مصدران مطلعان، أن مجموعات قبلية محدودة أغلقت مطار بورتسودان، شمال شرقي السودان، ما تسبب في توقف رحلات الطيران من وإلى البلاد.

قال مصدران مطلعان في مطار بورتسودان، اليوم الخميس، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعات قبلية محدودة، اقتحمت مطار بورتسودان اليوم، ما تسبب في توقف رحلات كانت مدرجة في جدول الرحلات اليوم".

ولفت أحد المصدرين إلى أن "مجموعات قبلية، تعمدت الدخول إلى مدرجات المطار الذي عطل فعليا رحلات الطيران بالمطار لداخل وخارج البلاد".

يذكر أن قبائل شرقي البلاد، منضوية تحت كيان "المجلس الأعلى لنظارات وعموديات قبائل البجا"، أغلقت قبل أيام الطريق الرابط بين الخرطوم وميناء بورتسودان مما عطل حركة المرور ونقل البضائع المستوردة إلى بقية مدن السودان.

وتطالب تلك القبائل، ومن أبرزها قبيلة الهدندوة، بإجراء تعديلات جوهرية على سلام "مسار الشرق"، الاتفاقية التي تم توقيعها ضمن اتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.