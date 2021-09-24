رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطالب بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد

طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الجمعة، دعم المجتمع الدولي لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مؤكداً على أن ليبيا ستستضيف مؤتمر دولي في أكتوبر المقبل لدعم العملية السياسية ونجاحها.

بنغازي – سبوتنيك. وقال المنفي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن "لا تزال مشكلة إخراج المرتزقة من البلاد تشكل تحديا كبيرا وندعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا"، مؤكداً على أن "نجحنا في تثبيت وقف إطلاق النار خلال احتواء التوتر بين الأطراف".

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن "نواجه تحديات حقيقية في الحفاظ على العملية السياسية والمصالحة الوطنية تشكل عنصرا أساسيا لنجاح العملية السياسية وتحقيق الاستقرار ومشوار المصالحة لن يكتمل إلا بالعدالة الانتقالية والعمل على عودة النازحين والمهجرين ومعرفة مصير المفقودين"، مضيفاً أن "سنستضيف مؤتمرا دوليا في كانون الأول\أكتوبر المقبل لدعم انجاح العملية السياسية

ودعا المنفي خلال كلمته "الأطراف المعنية والمؤسسات الأمنية والسياسية للاجتماع من أجل ضمانات إجراء انتخابات مقبولة النتائج.

وفي وقت سابق طالب المجلس الرئاسي الليبي، مساء أمس الخميس، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الاستمرار في أداء عملها، داعيا في الوقت ذاته السلطة التشريعية لإنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان:

"المجلس الرئاسي يدعو السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية".

وأوضح المجلس الرئاسي أنه يتابع عن كثب تداعيات قرار مجلس النواب الليبي الذي تضمن سحب الثقة من حكومة الدبيبة، داعيا جميع الأطراف إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها زيادة التوتر الشعبي، والعمل على التهدئة لإجراء الانتخابات في مناخ إيجابي.

وفي سياق إعلان البرلمان سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، اتهم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية، بعدم تنفيذ الاستحقاقات التي أوكلت إليها، مؤكدا أن ردودها على المساءلة لم تكن مقنعة لأعضاء مجلس النواب.

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