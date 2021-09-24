"طيران الإمارات" أول شركة في العالم تعلن بدء استخدام جواز سفر إياتا

أعلنت شركة طيران الإمارات عن توفير تطبيق "جواز سفر إياتا IATA Travel Pass" لعملائها الذين يسافرون إلى جميع وجهاتها، لتصبح بذلك أول ناقلة في العالم توفر هذه الشهادة الصحية الرقمية في القارات الست.

وحسب بيان الشركة، يتوفر تطبيق "جواز سفر إياتا" الآن لعملاء طيران الإمارات المسافرين من 50 مدينة، ومن المتوقع أن يشمل أكثر من 120 وجهة بحلول أكتوبر المقبل.

Emirates has become the first airline to implement the @IATA Travel Pass solution across six continents. https://t.co/GTX761qSBe



Currently available to Emirates customers from 50 cities, the roll-out across all 120+ Emirates destinations is expected to be completed by October. pic.twitter.com/CnN00XVavc — Emirates Airline (@emirates) September 23, 2021

مميزات جواز سفر إياتا

- يقدم للركاب معلومات دقيقة حول متطلبات السفر والفحوصات والتطعيم لرحلاتهم.

- يعرض للركاب مراكز فحوصات " كوفيد-19 " المعتمدة في مواقع المغادرة التي تفي بمتطلبات وجهاتهم.

- يتيح للركاب إدارة وثائق سفرهم رقمياً، بدءاً من تلقي نتائج الفحوصات وشهادات التطعيم مباشرة من المختبرات المعتمدة ومراكز الفحص، إلى مشاركة هذه المستندات بسهولة وأمان مع السلطات وشركات الطيران لتسهيل السفر.

ومن جهته، قال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، إن الشركة تواصل الاستثمار في التكنولوجيا والحلول الرقمية، مثل جواز سفر إياتا، حتى نقدم لعملائنا رحلات سلسة وتجارب لا تلامسية.

بينما أشار نائب رئيس أول العمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي نيكولاس كرين، إلى أن حفظ البيانات وإدارتها ومعالجتها آليا وبصورة آمنة، سيتيح للركاب وشركات الطيران والمطارات والسلطات الحكومية إنجاز الإجراءات بسرعة وسهولة وتجنب الانتظار في الطوابير لفحص المستندات.