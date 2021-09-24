قناة عبرية تكشف تكاليف عملية البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة

كشفت قناة عبرية النقاب، مساء الخميس، عن تكلفة البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة، الذين هربوا من سجن جلبوع الإسرائيلي، في السادس من الشهر الجاري.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية كان، مساء أمس الخميس، بأن الشرطة الإسرائيلية أنفقت حوالي 6 ملايين شيكل (الشيكل يساوي 0.31 دولار أمريكي) على مدار أسبوعين كاملين، ضمن جهود مطاردة الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع.

وأكدت القناة العبرية أن هذه النفقات خاصة بالشرطة الإسرائيلية دون باقي الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الأخرى في البلاد، موضحة أن الشرطة أنفقت 5.5 مليون شيكل على القوات والأفراد أثناء البحث، و300 ألف شيكل لتشغيل المروحيات، و200 ألف شيكل أخرى للطعام والشراب وغيرها.

وذكرت القناة أن هذه البيانات أو الأرقام جاءت من خلال تقرير ستقدمه الشرطة الإسرائيلية إلى وزارة المالية في حكومة بلادها، لافتة إلى أن المبلغ الإجمالي الذي تم إنفاقه على عملية مطاردة الأسرى الفلسطينيين الستة مع مصلحة السجون وجهاز "الشاباك" الإسرائيليين، يقدر بعشرات الملايين من الشيكلات.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد واصل، لليوم الرابع عشر على التوالي، عمليات البحث والتقصي وراء الأسيرين، بعد تمكنه من إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين من جلبوع من خلال حفر نفق إلى خارج أسوار السجن.

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وفي السادس من الشهر الجاري تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة شمال إسرائيل، عبر نفق حفروه بأدوات المطبخ، وتمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية من إعادة اعتقال 4 منهم خلال الأسبوع قبل الماضي، فيما تم اعتقال الأخيرين في وقت مبكر من صباح التاسع عشر من الشهر الجاري.

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