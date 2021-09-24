السعودية تعرض لأول مرة مشاهد رحلة الملك عبد العزيز آل سعود إلى مصر... فيديو

وعرضت قناة السعودية، مساء أمس الخميس، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، لأول مرة، فيلما ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز آل سعود، إلى مصر، وذلك باستخدام أحدث التقنيات بالألوان الطبيعية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.
حفاوة ملكية لم يسبق لها مثيل من الملك فاروق للملك عبدالعزيز.#فيلم_الملك_عبدالعزيز #قناة_السعودية #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/CdadxDv2Qy— قناة السعودية (@saudiatv) September 24, 2021
يذكر أنه، في 19 سبتمبر/ أيلول عام 1932، صدر أمر ملكي ممهور بتوقيع الملك عبد العزبز آل سعود للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم "المملكة العربية السعودية" اعتباراً من الخميس 23 سبتمبر 1932.
احتفاء مصر قيادةً وشعباً بزيارة جلالة الملك عبدالعزيز التاريخية.#فيلم_الملك_عبدالعزيز #قناة_السعودية #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/aSr8DkzFTh— قناة السعودية (@saudiatv) September 24, 2021
وتحتفل السعودية بحلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني الـ91، لتوحيد المملكة العربية السعودية، على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، ويقام اليوم الوطني السعودي هذا العام، تحت شعار "هي لنا دار"، حيث يأتي الشعار تأكيدًا على وحدة الصف واللحمة الوطنية، والترابط الاجتماعي وتجديد الولاء والوفاء لولاة أمر المملكة.
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