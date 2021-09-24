الإمارات تبحث إمكانية المشاركة في بناء محطات الطاقة النووية خارج أراضيها

قالت وزارة الخارجية الكورية، اليوم الجمعة، إن كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة ناقشتا تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية.

وذكرت الوزارة أن بارك إيل، المدير العام للشؤون النووية بالوزارة، اجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، ناصر الناصري، في أبوظبي يوم أمس الخميس، وفقا لوكالة يونهاب.

بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال الطاقة النووية، بما في ذلك محطة براكة للطاقة النووية التي أنشأتها كوريا الجنوبية في أبو ظبي.

كما ناقشا أيضا التشارك في أعمال محطات الطاقة النووية في بلد آخر، والبحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، ولوائح السلامة النووية والأمن النووي.

وكان مكتب أبوظبي الإعلامي أعلن بدء العمليات التشغيلية في مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وأوضح المكتب أن ذلك "يؤكد التقدم المحقق وصولا إلى التشغيل التجاري للمحطة، ما يشكل نصف المهمة لإنتاج 25% من احتياجات الطاقة الكهربائية على مستوى الدولة من مصادر وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة".

وتعتبر محطة براكة الواقعة في منطقة الظفرة في أبوظبي هي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، في إطار سعي الإمارات لتنويع مصادر الطاقة لديها.

وتقع محطة براكة للطاقة النووية في غرب إمارة أبوظبي، وتبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار، وتحتوي على 4 مفاعلات ستوفر طاقة صديقة للبيئة، بينما يبلغ العمر التشغيلي للمفاعل الواحد 60 عاما.

وأنهت المؤسسة عمليات التفتيش الرقابية والمراجعات الدولية، والتي على إثرها حصلت اليوم المحطة الثانية على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات.