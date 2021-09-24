حاملة لقب ملكة جمال روسيا تروج للثقافة الروسية في دبي

تروج عارضة الأزياء، والمدوّنة، وحاملة لقب مسابقة ملكة جمال روسيا فيكتوريا بتروفنا لوبيريفا، للثقافة الروسية في دبي.

وقالت لوبيريفا "منذ سنوات عديدة أقوم بالترويج للثقافة الروسية في دبي، وعلى الرغم من حقيقة أننا مختلفون، لكن لدينا الكثير من القواسم المشتركة".

وأضاف لوبيريفا "الثقافة والتقاليد العربية عزيزة علي جدا، أعتقد أنه ليس من المهم على الإطلاق أننا نتحدث لغات مختلفة - فلدينا نفس القيم، والثقافة هي اللغة العالمية التي تجعلنا عائلة واحدة. ولهذا السبب أقوم بدعم مهرجان الثقافة الروسية في دبي سنوياً، وقد تم اختياري الوجه الاعلامي للجناح الروسي في معرض إكسبو 2020".

وأشارت لوبيريفا إلى أن الجناح الروسي في المعرض سيكون من أكبر الأجنحة، وموضوعه "العقل الإبداعي: وتحديد المستقبل".

وختمت لوبيريفا بالقول "نريد أن نظهر أنه في روسيا يعيش الموهوبون والمبدعون وأن بلدنا منفتح ومبدع وقادر على تقديم مساهمة كبيرة لمستقبل التنمية العالمية. وإن مهرجان "Matryoshka Expo Edition" الذي أنظمه على هامش معرض إكسبو 2020 سيكون مميزا. أدعو كل من يريد أن يصبح جزءا من هذه الأحداث الرائعة.

ويعد معرض "إكسبو 2020 دبي" هو أول نسخة من معارض "إكسبو" العالمية، التي يرجع تاريخها إلى 1851، وتشارك فيه عشرات الدول لاستعراض أحدث الابتكارات في التكنولوجية والهندسة المعمارية.

وتستضيف دبي أول نسخة من هذا المعرض في الشرق الأوسط، التي كان مقرر إقامتها 2020، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتنطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتستمر على مدى 6 أشهر لتنتهي في 31 مارس/ آذار العام المقبل.