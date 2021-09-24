السعودية تعرض شريط فيديو لزيارة الملك عبد العزيز آل سعود لمقر الجامعة العربية في مصر.. فيديو

نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، مساء الخميس، شريط فيديو ينشر، لأول مرة، عن زيارة مؤسس المملكة العربية السعودية، الملك عبد العزيز آل سعود، لمقر الجامعة العربية في مصر، في العام 1946.

وعرضت قناة السعودية، مساء أمس الخميس، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، لأول مرة، فيلما ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز آل سعود، إلى مصر، وذلك باستخدام أحدث التقنيات بالألوان الطبيعية، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وأفادت القناة السعودية بأن الملك عبدالعزيز اجتمع مع الملك فاروق، غير مرة، خلال تلك الزيارة، التي استمرت 13 يوما كاملة، زار خلالها مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية، القاهرة

يذكر أنه، في 19 سبتمبر/ أيلول عام 1932، صدر أمر ملكي ممهور بتوقيع الملك عبد العزبز آل سعود للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم "المملكة العربية السعودية" اعتباراً من الخميس 23 سبتمبر 1932.

وتحتفل السعودية بحلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني الـ91، لتوحيد المملكة العربية السعودية، على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، ويقام اليوم الوطني السعودي هذا العام، تحت شعار "هي لنا دار"، حيث يأتي الشعار تأكيدًا على وحدة الصف واللحمة الوطنية، والترابط الاجتماعي وتجديد الولاء والوفاء لولاة أمر المملكة.

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