الأمن العراقي يحبط مخططا لاستهداف الزائرين بالأحزمة الناسفة... صور

أحبطت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، مخططا إرهابيا لاستهدف الزائرين في العاصمة بغداد، وتضبط أحزمة ناسفة وعبوات معدة للتفجير لاستهداف الزائرين الوافدين لإتمام مراسم الزيارة الأربعينية للإمام الحسين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم، أن مفارز جهاز الأمن الوطني شرعت بالانتشار في طرق الزائرين وإجراء عمليات المسح الأمني الميداني.

وأضافت الخلية، قائلة "بعد مقاطعة المعلومات الواردة من مصادرنا، تمكنت مفارزنا في بغداد وديالى شرقي البلاد بالاشتراك مع القوة الماسكة للأرض من مداهمة وكراً للإرهابيين وضبطت بداخله 4 أحزمة ناسفة جاهزة التفجير و4 عبوات محلية الصنع معدة لاستهداف الزائرين.

© Photo / Iraqi National Security Service الأجهزة الأمنية العراقية تهبط مخططا إرهابيا لاستهدف الزائرين في بغداد، العراق 24 سبتمبر 2021

وأكملت، كما ضبطت المفارز 6 قنابر هاون علاوة على صاروخي قاذفة ومواد غذائية في جنوب محافظة ديالى، منوهة إلى المواد التي تم ضبطها جرى تسليمها إلى القوة الماسكة للأرض ليتم معالجتها من قبل الجهد الهندسي.

© Photo / Iraqi National Security Service الأجهزة الأمنية العراقية تهبط مخططا إرهابيا لاستهدف الزائرين في بغداد، العراق 24 سبتمبر 2021

ويتوجه ملايين العراقيين من الشيعة سيرا على الأقدام صوب محافظة كربلاء، لإحياء مناسبة "أربعينية الإمام الحسين"، التي توافق هذا العام الـ28 من سبتمبر الجاري.