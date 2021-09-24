قائد كبير بالحرس الثوري: التحالف بقيادة السعودية يتوسل إلينا للخروج من أزمة اليمن

قال العميد علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن "مثيري الحرب في اليمن يتوسلون إيران للخروج من الأزمة".

ومن دون تسمية السعودية والتحالف بشكل مباشر، قال العميد فدوي "اليوم من بدأ حرب اليمن يتوسل إلينا للخروج من الأزمة"، حسبما نقلت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري، الجمعة.

ويأتي تصريح فدوي وسط تعليقات متفائلة لمسؤولين إيرانيين وسعوديين بشأن احتمالات التقارب بين الخصمين الإقليميين، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده يوم الخميس إن بلاده ترى "مؤشرات جدية" على تحسن العلاقات مع الرياض.

وسبق ذلك التصريح، خطاب للعاهل السعودي الملك سلمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر/ أيلول، قال فيه إنه يأمل أن يؤدي الحوار إلى "نتائج ملموسة" ويمهد الطريق لإرساء تعاون بين الجانبين.

وعقدت إيران والسعودية ثلاث جولات من المحادثات استضافها العراق لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. ومن المقرر أن تستضيف بغداد اجتماعاً آخر في موعد غير محدد، بحسب السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي.

وانقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون سفارة الرياض في طهران، والقنصلية السعودية في مشهد، إثر إعدام رجل الدين السعودي الشيعي البارز نمر النمر.

وفي اليمن تقود السعودية تحالفا عسكريا منذ عام 2015، إثر إطاحة جماعة "أنصار الله" بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.