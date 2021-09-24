قررت قبائل البجا في شرق السودان، اليوم الجمعة 24 سبتمبر/أيلول، رفع إغلاق مطار بورتسودان جزئيا لمدة 72 ساعة فقط.

وأوضح إعلام المجلس الأعلى لنظارات قبائل البجا بشرق السودان، أنه رفض إغلاق مطار بورتسودان جزئيا لمدة 3 أيام، بدءا من اليوم أمام الحالات الطارئة والإنسانية فقط.

وكان مصدران مطلعان، قد كشفا في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" أن مجموعات قبلية محدودة أغلقت مطار بورتسودان، شمال شرقي السودان، ما تسبب في توقف رحلات الطيران من وإلى البلاد.

وقال مصدران مطلعان في مطار بورتسودان، إن "مجموعات قبلية محدودة، اقتحمت مطار بورتسودان اليوم، ما تسبب في توقف رحلات كانت مدرجة في جدول الرحلات اليوم".

ولفت أحد المصدرين إلى أن "مجموعات قبلية، تعمدت الدخول إلى مدرجات المطار الذي عطل فعليا رحلات الطيران بالمطار لداخل وخارج البلاد".

يذكر أن قبائل في شرق البلاد، منضوية تحت كيان "المجلس الأعلى لنظارات وعموديات قبائل البجا"، أغلقت قبل أيام الطريق الرابط بين الخرطوم وميناء بورتسودان مما عطل حركة المرور ونقل البضائع المستوردة إلى بقية مدن السودان.

وتطالب تلك القبائل، ومن أبرزها قبيلة الهدندوة، بإجراء تعديلات جوهرية على سلام "مسار الشرق"، الاتفاقية التي تم توقيعها ضمن اتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

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