تسجيل
16:38 GMT24 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طائرة جزائرية

    توترات على الأبواب... لماذا قررت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية؟

    © AFP 2021
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109241050245906-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F-/

    تطورات متلاحقة تشهدها العلاقات بين الجزائر والمغرب، في ظل تحذيرات من ارتفاع وتيرة التوترات بعد إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المغربية.

    بحسب البيان الصادر عن المجلس الأعلى للأمن الجزائري منذ يومين، تقرر"الغلق الفوري" للمجال الجوي على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية والتي تحمل رقم تسجيل مغربي.

    قوات الأمن في مواجهة متظاهرين جزائريين تجمعوا على بعد حوالي 100 كلم شرق العاصمة الجزائر، 8 ديسمبر 2019
    © AFP 2021 / RYAD KRAMDI
    مسؤول جزائري كبير: قد نتخذ خطوات تصعيدية جديدة ضد المغرب
    البيان لم يشر إلى تفاصيل بشأن القرار، غير أن المصادر السياسية التي تحدثت معها "سبوتنيك"، كشفت عن أبرز الأسباب التي دفعت الجزائر للخطوة التي سبقتها خطوة أخرى، تمثلت في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من طرف الجزائر.

    برغم أن العلاقات بين المغرب والجزائر على المستوى الدبلوماسي كانت طيلة عشرات السنوات شبه مقطوعة، إلا أن المواقف الأخيرة تشير إلى احتمالية وقوع تطورات مغايرة عن كل السنوات التي مضت، والتي اتسمت بالسجال السياسي في المحافل الدولية خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء.

     في 24 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، ثم أعلنت لاحقا في 22 سبتمبر/ أيلول، إغلاق المجال الجوي، في حين التزم المغرب ببيانات تغلب عليها الدبلوماسية وعدم التصعيد، إلا أن الجزائر تصف التحركات الإسرائيلية في المغرب بالعداء المباشر لها، مبررة التصعيد على هذا الأساس.

    رغم تعدد الأسباب التي دفعت الجزائر للتصعيد مع المغرب، غير أن المصادر خصت التطورات مع إسرائيل، التي وقعت على اتفاق إعادة العلاقات مع الجانب المغربي في وقت سابق، فيما تعد قضية "جبهة البوليساريو" ضمن صلب التوترات بين البلدين.

    أسباب معلنة

    في الإطار قالت السياسية الجزائرية حدة حزام، إن المغرب لم تتوقف عن الاستفزازات باتجاه الجزائر، وأن دبلوماسيتها ما زالت تؤيد الحركة الإرهابية الانفصالية.  

    وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن المغرب يدعو إلى استقلال "القبائل"، إضافة إلى أن هناك معلومات تشير إلى توقيع المغرب لاتفاقية دفاع مشترك مع إسرائيل، وهو استهداف واضح للجزائر، بحسب رأيها.

    ما علاقة إسرائيل؟

    من ناحيته قال عبد السلام قريمس، نائب رئيس حركة البناء الوطني، إن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المغربية له علاقة بإسرائيل.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجانب المغربي استمر في توجهاته وتعميق العلاقة مع "إسرائيل"،  والذي يصفه بـ "العدو". مشيرا إلى أن المغرب لديه اتفاقية شراكة استراتيجية بشأن صناعة الطائرات بدون طيار، وأن ذلك يمثل زيادة في العداء للجزائر، وبمثابة العدوان الحقيقي للجزائر.

    علم الجزائر
    © flickr.com / habib kaki
    الجزائر تعلن "الإغلاق الفوري" لمجالها الجوي مع المغرب
    ويرى أن ما قامت به الجزائر هو خطوة طبيعية، حيث أن تثبيت وجود إسرائيل في المغرب، يعني أن الطائرات التي تحمل الأرقام المغربية قد تكون إسرائيلية أو غيرها، وهو ما تطلب أخذ الاحتياطات اللازمة بإغلاق المجال الجوي والبري.

    زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي؟

    معطى آخر يكشف عنه السياسي المغربي يرتبط بزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب، حيث يرى أن التصعيد الجزائري جاء في هذا الإطار، وأنها مستعدة لكل الاحتمالات.

    تحولات مرتقبة

    ويرى أن المنطقة معرضة لتحولات عميقة، خاصة في ظل التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانا واسترليا مع الاتحاد الأوروبي، وأن كافة الحدود تشهد توترات إضافة إلى العديد من الملفات التي لم تحل للآن سواء في ليبيا أو في الصحراء.

    ضمن المبررات التي تراها الجزائر، هو الدعم الدبلوماسي المغربي المغربي لحركتي "ماك" و"رشاد"، الانفصاليتين، حسب ما تقول الجزائر.  

    وقبل أيام من انتهاء ولاية حكومة سعد الدين العثماني، نفى العثماني أن يكون "استقلال" منطقة القبائل موقفا سياسيا للدولة المغربية.

    وشدد سعد الدين العثماني، الذي كان يتحدث لموقع "هسبريس" المغربي، على أن الأمر يتعلق برد "حجاجي" لممثل المغرب لدى الأمم المتحدة.

    ما هي حركة "ماك"؟ 

    تأسست الحركة، عام 2001، وتتخذ من باريس مقرا لها، صنفتها الحكومة في مايو/أيار الماضي، ضمن قائمة الإرهاب.

    أسس الحركة فرحات مهنا، للمطالبة بالحكم الذاتي في منطقة القبائل بعد أحداث عام2001.

    ما هي حركة رشاد؟

    تأسست حركة "رشاد" في أبريل/نيسان 2007، من قيادات في "جبهة الإنقاذ الإسلامية" المصنفة ضمن القائمة الإرهابية للبلاد، منهم مراد دهينة ومحمد العربي زيتوت ومحمد السمراوي وعباس عروة ورشيد مصلي. 

    الخطوط الملكية المغربية
    © AFP 2021 / PASCAL PAVANI
    وكالة: 15 رحلة طيران فقط تتأثر بإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية
    في عام 2003، قدم القضاء الجزائري مذكرة توقيف للإنتربول بحق مراد دهينة، بتهمة ضلوعه في تهريب الأسلحة من سويسرا والسودان إلى الجزائر وارتكاب العشرات من العمليات الإرهابية في فرنسا والجزائر، إلا أنه في العام 2004، أفرجت الجزائر عن عباسي مدني وعلي بلحاج، في حين رفض دهينة المصالحة الوطنية في الجزائر وقرر ترك قيادة المكتب في الخارج.   

    في العام 2006 دعا مراد دهينة إلى "عمل مسلح مشروع" ضد الدولة.

    وسعت بعض الدول الأوروبية والعربية للوساطة بين المغرب والجزائر خلال الفترة الأخيرة، غير أن جهود الوساطة لم تكلل بالنجاح.

    تحركات جزائرية ضد إسرائيل

    تسعى الجزائر بالتعاون مع 13 دولة أفريقية لطرد إسرائيل من الاتحاد الأفريقي، بعدما منحت صفة مراقب.

    وفي بيان سابق للخارجية الجزائرية قالت إن "القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقبول مراقب جديد (إسرائيل)، لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة".

    وتابع البيان أن "القرار، الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد".    

    انظر أيضا:

    وكالة: 15 رحلة طيران فقط تتأثر بإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية
    مسؤول جزائري كبير: قد نتخذ خطوات تصعيدية جديدة ضد المغرب
    مصدر مغربي: لدينا 4 إجراءات في حال عدم تجديد اتفاقية نقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تُطعم طيور اللوريكيتس في حديقة الطيور في مارلو، شمال ألمانيا، 23 سبتمبر 2021، قبل أيام قليلة من الانتخابات الفيدرالية الألمانية في 26 سبتمبر.
    أحداث الأسبوع في صور
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    ما هي قدرات الأسطول البحري لكوريا الجنوبية
    ما هي قدرات الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك