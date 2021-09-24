قرقاش يوجه رسالة إلى ميركل قبل رحيلها عن منصبها

وجه المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، رسالة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قبل رحيلها عن منصبها.

وأشار قرقاش إلى أن ميركل تركت إرثا غنيا وبصمة استثنائية، ورسخت موقع بلادها الدولي، بحسب تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وقال إنه كان له شرف حضور أكثر من جلسة لميركيل مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لافتا إلى أن علاقتهم تميزت بالثقة والأريحية.

وأكد الدكتور أنور قرقاش أن أنغيلا ميركل ستدخل التاريخ الألماني الحديث من أوسع أبوابه، كما دخله كونراد اديناور وهلموت كول.

تنهي أنغيلا ميركل عهدها في قيادة المانيا تاركة إرثاً غنيا وبصمة استثنائية، ومرسخة موقع بلادها الدولي، كان لي شرف حضور اكثر من جلسة لها مع الشيخ محمد بن زايد وتميزت علاقتهم بالثقة والاريحية، ميركل ستدخل التاريخ الالماني الحديث من اوسع أبوابه كما دخله كونراد اديناور وهلموت كول. pic.twitter.com/BU6ytg54Yi — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 24, 2021

وتستعد المستشارة أنغيلا ميركل، التي ظلت تحكم ألمانيا منذ 15 عاما، لمغاردة المسرح السياسي أواخر العام الجاري، بعدما أعلنت قبل عامين نيتها فتح الطريق أمام الجيل الجديد لقيادة البلاد.

​ولن تنافس ميركل على ولاية خامسة في الانتخابات الوطنية المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتظل ميركل مستشارة إلى أن تنتخب أغلبية في البوندستاج (البرلمان) خليفة لها ثم يؤدي اليمين القانونية.

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