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    الحرب في اليمن

    الأمم المتحدة تؤكد حرصها على إيقاف الحرب في اليمن

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    أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، الحرص على التوصل إلى حل سياسي في اليمن ينهي الصراع الدائر منذ نحو 7 أعوام.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش لدى لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إنه "يحرص شخصياً والأمم المتحدة على مساعدة اليمن وشعبه للخروج من الوضع الراهن ووقف الحرب وإنهاء معاناة اليمنيين والمضي قدماً في جهود السلام".

    دمار اليمن
    © Sputnik . Hani Mohammed
    المبعوثان الأممي والأمريكي يبحثان مع وزير خارجية عمان إنهاء الحرب في اليمن

    وثمن الأمين العام للأمم المتحدة "الدعم الذي يحظى به مبعوثه الخاص لإيجاد مخرج سياسي يلبي طموحات اليمنيين على كافة الأصعدة".

    ووفقاً لوكالة "سبأ"، "بحث اللقاء المستجدات السياسية والميدانية في اليمن وخاصة التصعيد العسكري للحوثيين في مأرب وشبوة وتبعاته الإنسانية وتقويضه لجهود السلام، وانتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان والقتل خارج القانون، والوضع الراهن لبعثة الأمم المتحدة في الحديدة، وعرقلة الحوثيين لمقترحات حل قضية خزان (صافر)".

    من جانبه، نقل وزير الخارجية اليمني إلى الأمين العام للأمم المتحدة "تأكيد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي دعمه للمبعوث الأممي الى اليمن وحرصه على الدفع بعملية السلام".

    وتستمر منذ 2015 معارك بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين، حيث تسعى الحكومة اليمنية إلى استعادة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعة، من بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

    وأدت المعارك إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بحسب الأمم المتحدة.

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