صحيفة: البنك الدولي يقترح رفع تعرفة الكهرباء في لبنان بشكل قياسي وتركيا تسحب بواخرها

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم السبت، عن نوايا لزيادة سعر وتعرفة الكهرباء بشكل قياسي على المواطنين في البلاد، وجاء هذا الاقتراح من قائمة الاقتراحات المطلوبة والمشروطة لمساعدة لبنان من قبل البنك الدولي.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن ​البنك الدولي​ اقترح زيادة تعرفة الكهرباء من 135 ليرة إلى 2000 ليرة من ضمن خطة لخفض الاعتماد على المولّدات، التي يُتوقع أن يصل سعر الكيلوواط لديها إلى ستة آلاف ليرة. والوصول إلى توفير 100 مليون دولار شهرياً، يضاف إليها الوفر الذي سيُحققه الغاز المصري".

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر خاصة للصحيفة أن وفدا تركيا كبيرا وصل إلى بيروت بهدف التحضير لعملية الفصل بين البواخر التركية المولدة للطاقة والشبكة اللبنانية.

ومن جانبها أوضحت شركة كهرباء لبنان أن "المشكلة نهاية الشهر الحالي لا تقتصر على نقص إمدادات الفيول. الباخرتان التركيتان ينتهي عقدهما في الوقت نفسه".