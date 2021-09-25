مسؤول مصري يناشد بسرعة شراء الذهب قبل بداية أكتوبر... فيديو

ناشد مسؤول مصري، المواطنين بسرعة شراء الذهب قبل ارتفاع أسعاره مع بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأكد مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية أن "الذهب يعاود الارتفاع بقوة في وقت ليس بالكبير عندما ينخفض سعره، ويعوض الخسارة بشكل سريع، ويعد من أفضل الأوعية الادخارية".

كما شدد فرج على أن الفترة الحالية هي بمثابة فرصة لشراء الذهب بعد أن تراجعت أسعاره قليلا.

وتوقع الدكتور ناجي فرج أن ترتفع أسعار الذهب قبل نهاية العام الحالي، خاصة أن المؤشرات تشير إلى أن سعر أوقية ستتخطى 1900 دولار أمريكي، بسبب سياسية التحفيز التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي.

وبلغت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر/ أيلول الجاري: عيار 14 نحو 514 جنيه، وعيار 18 نحو 660 جنيه، وعيار 21 نحو 770 جنيه، وعيار 24 نحو 880 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 6160 جنيه، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

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