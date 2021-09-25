رسالة من جعجع إلى الملك السعودي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ وجه رسالة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومسؤولين آخرين.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مصادرها أن جعجع​ أبرق​ إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونائب رئيس مجلس وزراء السعوديّة ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة هنأ فيها باليوم الوطني السعودي الواحد والتسعين".

كما تمنى جعجع أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب السعودي الكريم بالخير.

ويحتفل السعوديون في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام باليوم الوطني للسعودية والذي يؤرخ لذكرى تأسيس المملكة، في إشارة للمرسوم الملكي التاريخي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود في مثل ذلك اليوم من عام 1932 ويقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.