لافروف يناقش مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي دعم المجتمع الدولي لطرابلس

ناقش وزير الخارجية سيرغي لافروف، على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مقترحات مساعدة ليبيا من قبل المجتمع الدولي.

كما بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القضايا الدولية، منها أفغانستان وسوريا وليبيا وغيرها.

وقال المكتب الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة أن الجانبين "بحثا التعاون بين روسيا والأمم المتحدة حول جملة واسعة من القضايا، وتبادلا الآراء حول التطورات الأخيرة في أفغانستان وليبيا وسوريا وأوكرانيا".

وافتتح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يوم الأربعاء الماضي، اجتماع مبادرة السلام الليبية والتي جاءت بحضور من وزراء خارجية عدة دول بينها أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس الجمعة، دعم المجتمع الدولي لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مؤكداً على أن ليبيا ستستضيف مؤتمر دولي في أكتوبر المقبل لدعم العملية السياسية ونجاحها.

وقال المنفي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن "لا تزال مشكلة إخراج المرتزقة من البلاد تشكل تحديا كبيرا وندعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا"، مؤكداً على أن "نجحنا في تثبيت وقف إطلاق النار خلال احتواء التوتر بين الأطراف".

وشهد الملف الليبي تطورات جديدة مؤخرا حيث قرر البرلمان برئاسة عقيلة صالح، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع تكليفها بتسيير الأعمال.