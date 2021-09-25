السودان: مخزون المنتجات البترولية يكفي 10 أيام فقط والوضع "خطير"

قال وزير النفط السوداني جادين علي عبيد، اليوم السبت، إن مخزون البلاد من المنتجات البترولية يكفي 10 أيام فقط ، مشيرا إلى أن "الوضع خطير جدا"، وذلك بعدما قام محتجين في مدينة بورتسودان بإغلاق خطي تصدير واستيراد النفط في البلاد.

وبحسب بيان لوزارة الطاقة والنفط السودانية، فقد "ناشد وزير الطاقة والنفط المهندس جادين على عبيد، الأهالي بشرق السودان للوصول إلى حلول عاجله لتجنب البلاد الخسائر المالية والفنية الكبيرة والأزمات البترولية".

وأضاف أن "خط أنابيب وارد المنتجات البترولية توقف عن العمل بصورة كاملة بسبب الإغلاق كما توقفت محطات الضخ مما يعني توقف وارد المنتجات البترولية، إلا أنه يوجد مخزون يكفي حاجة البلاد لمدة لا تتجاوز 10 أيام فقط بالإضافة إلى استمرار الإنتاج في مصفاة الخرطوم بصورة طبيعيه".

وأعرب الوزير السوداني عن أمله "أن يتم الوصول لرفع حالة الإغلاق الراهن خلال مدة أقصاها أسبوع من اليوم لتفادي كل هذه الخسائر والأضرار".

كما صرح عبيد لوسائل إعلام بأن "المحتجين أغلقوا أنبوبي النفط اللذين ينقلان الصادر من دولة جنوب السودان إلى ميناء بورتسودان ومنه إلى داخل البلاد".

وتابع قائلا "لقد أُغلقت مداخل ومخارج ميناء تصدير النفط تماما والوضع خطير جدا".

وكانت وتيرة الأحداث قد تصاعدت في ولايات شرق السودان، على خلفية إعلان قبائل البجا، إغلاق بعض المرافق الاستراتيجية والحيوية في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعاني مناطق شرق السودان، منذ استقلال البلاد عن بريطانيا قبل أكثر من ستة عقود، من قلة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

واعترفت اتفاقية "جوبا" الموقعة في العاصمة الجنوب سودانية في تشرين الأول/أكتوبر 2020، بين الحكومة السودانية وأطراف سياسية وحركات مسلحة، بأن مناطق شرق السودان عانت لعقود من التهميش وشح الخدمات الأساسية مما أدخلت مواطني شرق السودان في دائرة الفقر والجهل والمرض.

**يمكنك متابعة المزيد أخبار السودان عبر سبوتنيك.