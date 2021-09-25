تحديد موعد إنتاج أول لقاح جزائري ضد كورونا

حدد رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، موعد ومكان إنتاج أول لقاح جزائري ضد فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، قال تبون إن مدينة قسنطينة ستشهد يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري إنتاج أول لقاح جزائري ضد كورونا.

في السياق ذاته، أكد الرئيس تبون، على أن بلاده تملك قدرة تقارب 500 ألف لتر في اليوم من مادة الأكسجين.

وفي وقت سابق، قالت رئاسة الوزراء الجزائرية، في بيان إن " تبون أسدى تعليمات بضرورة رفع إنتاج الأكسجين، المقدر حاليا بأكثر من 360 ألف لتر، إلى 470 ألف لتر، بدخول مصنع بطيوة بوهران حيز الخدمة، بالإضافة إلى 100 ألف لتر يتم استيرادها عبر البواخر، كل يومين، لتلبية الطلب وتحسبا لأي طارئ".

كما شدد البيان على ضرورة "تسريع وتيرة التلقيح لبلوغ المناعة، الجماعية خاصة في الولايات الأكثر تضررا والأكثر كثافة، كولايات العاصمة، وهران، سطيف وقسنطينة، لبلوغ على الأقل نسبة 60 بالمائة من عدد الأشخاص الملقحين".

وكشف ذات البيان أن مجلس الوزراء قرر "دخول الإنتاج الوطني للقاح الجزائري-الصيني حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل بطاقة تصل إلى مليوني جرعة شهريا".

كما قرر مجلس الوزراء رهن "الدخول الاجتماعي القادم لأسلاك التربية، التعليم العالي والتكوين المهني، بتلقيح الجميع".