ميقاتي يؤكد حاجة لبنان لدعم بريطانيا

استقبل وزير الدولة البريطاني البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كلفرلي، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الذي أكد على حاجة بلاده لدعم المملكة المتحدة في تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي التي تتبناها الحكومة اللبنانية.

وجاء في بيان رئاسة الوزراء، اليوم السبت، أن ميقاتي التقى بكلفرلي في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن بحضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة، رامي مرتضى.

وأوضح البيان أن المقابلة جاءت بهدف "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتوضيح حاجات لبنان في هذه الأوقات الصعبة".

كما أكد بيان رئاسة الوزراء اللبنانية على "دور بريطانيا في دعمه ومساندته، ومواكبتها لخطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة".

وكان الرئيس عون وقع على مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي في 10 أيلول/سبتمبر الجاري، بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب/أغسطس العام الماضي.