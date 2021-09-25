لبنان... محافظ الشمال يأمر بإخلاء مبنى في طرابلس

أمر محافظ محافظة الشمال في لبنان، القاضي رمزي نهرا، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق بإخلاء مبنى مهدد بالسقوط.

ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء، نص القرار الذي جاء فيه "بناء على الفقرة 13 من المادة 74 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم 77/118 وتعديلاته. وبالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وبعد انتشار معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود بناء متصدع ومهدد بالسقوط (العنوان بناية عز الدين - شارع عز الدين - ساحة النجمة).

وأضاف القرار: "حرصا منا على السلامة العامة وسلامة السكان القاطنين في المبنى المذكور، وبناء على توجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات يطلب إليكم اتخاذ التدابير اللازمة بالسرعة القصوى لإخلاء المبنى من قاطنيه، تأمين مستلزمات الإيواء لسكان المبنى المذكور".

في السياق ذاته، تم تكليف الفرق الهندسية في البلدية بإجراء المسح اللازم تمهيدا لهدم البناء المتداعي أو إصلاحه على نفقة أصحابه وفقا لأحكام قانون البناء.

وأرسل محافظ الشمال كتابا آخر إلى منطقة الشمال الإقليمية طلب فيه من قوى الأمن الداخلي التنسيق مع بلدية طرابلس وتقديم المساعدة اللازمة بالسرعة الممكنة لإخلاء المبنى المهدد بالسقوط من قاطنيه.

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