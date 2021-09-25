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    قرار يثير جدلا واسعا في مصر... ضرائب على ناشري المحتوى عبر مواقع التواصل

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    أثار قرار صادر عن مصلحة الضرائب المصرية، اليوم السبت، يخص صناع المحتوى على موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي جدلا واسعا.

    وطالبت مصلحة الضرائب، في بيان رسمي لها، صانعي المحتوى على الإنترنت "البلوغرز واليوتيوبرز" بفتح ملف ضريبي فورا.

    وأوضحت أن صناع المحتوى الذين تتجاوز إيراداتهم نصف مليون جنيه سنويا (500 ألف جنيه) يجب أن يسجلوا بمأمورية القيمة المضافة.

    وذكرت مصلحة الضرائب المصرية أن قرارها قيد التطبيق.

    كما أكد رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب المصرية، الدكتور سيد صقر، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أن القرار يسري على الأطفال من مشاهير "يوتيوب"، مؤكدا أنهم يخضعون لقيمة الضريبة المضافة إذا تبين أن دخلهم يعد من مصدر عمل دائم. 

    غوغل
    © Sputnik . Алексей Витвицкий . غوغل
    غوغل تفرض ضريبة على "اليوتيوبرز" خارج الولايات المتحدة
    وشدد أنه "في حال عدم إتمام الأطفال السن القانوني، فمن الواجب أن يقوم أولياء أمورهم بتسجيل وفتح ملفات ضريبية باسمهم في مصلحة الضرائب".

    وقوبل قرار مصلحة الضرائب المصرية، اليوم السبت، بتباين في الآراء من جانب المواطنين على موقع "فيسبوك"، فبينما لاقى إشادة من البعض، طالب البعض الآخر من مصلحة الضرائب بإحداث فارق في المعاملة بين "صناع المحتوى الذين يقدمون فيديوهات تافهة وكلها خلاعة من أجل تحقيق المشاهدات، وبين من يعرض محتوى مفيدا يوفر له دخلا محدودا لكي يؤمن به مستقبله وحياة أسرته".

    وكتب آخر: "قرار ممتاز (مع مراعاة طبيعة عملهم وتكاليف شغلهم العالي)، عقبال خضوع المحترفين الرياضيين خاصة لاعبي كرة القدم والفنانين للضريبة على القيمة المضافة وكسلع وخدمات جدول".

    في المقابل، أكد مستخدم آخر أنه "ليس مهما ما هو المحتوى الذي يقدم، ولكن المهم ما يجنى من أموال نظير هذه الفيديوهات، لكن هذا قرار جيد، ونتمنى يكون فيه آليه لتطبيقه علشان الناس اللي قاعدين يحمروا كفتة في أوض النوم يرحمونا شوية!".

    ويقصد المستخدم هنا بحديثه السيدة المصرية، "أم نور"، التي اكتسبت شهرة من نشرها فيديوهات لها وهي تقلي كفتة أرز داخل حجرة نومها.

    وانتقد أحد المستخدمين قرار مصلحة الضرائب، وذلك لأن "صناع تلك الفيديوهات عانوا من البطالة، وتوجهوا إلى "السوشيال ميديا"، ثم سأل المصلحة: "انتوا ليكم فضل عليهم في إيه عشان تاخدوا منهم ضرائب وفلوس؟ ولا هو أي حد ربنا رزقه لازم تسرقوه".

    وتابع: "الناس اللي بتقول إن القرار ممتاز، انتوا حافظين مش فاهمين إن دي سرقة ونصب؟ ناس الدولة لم توظفهم وراحوا يشتغلوا "يوتيوبرز" ويقدموا محتوى متعوب عليه عشان يدخلوا فلوس عشان ملهمش وظيفة، الدولة ليها دور في ايه تجاههم؟ دول حتى مش مساعدينهم بإنترنت غير محدود اللي هو شغلهم كله قائم عليه أصلا".

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