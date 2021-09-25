أول فتاة مغربية تلتحق بجامعة إسرائيلية... صورة

كشف القائم بالأعمال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، عن التحاق أول طالبة مغربية غير يهودية الأصل بجامعة إسرائيلية لإتمام دراستها.

وكتب غوفرين عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "من بين أقوى تجليات التعاون الثقافي بين المغرب وإسرائيل التحاق أول طالبة مغربية عن عمر يناهز 17 سنة بالمدرسة الدولية "كفار هياروك" للدراسة".

من بين اقوى تجليات التعاون الثقافي بين المغرب واسرائيل، التحاق اول طالبة مغربية عن عمر يناهز 17 سنة، بالمدرسة الدولية "هكفار هياروك" للدراسة باسرائيل. نرحب بها ونتمنى لها كل التوفيق والنجاح. pic.twitter.com/f8qT6rnUKv — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) September 24, 2021

​وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، يأتي هذا الإعلان في ظل تطورات في العلاقات الأكاديمية بين المغرب وإسرائيل، من بينها اتفاقات شراكة جمعت جامعات مغربية وأخرى إسرائيلية، نصت ضمن بنودها على تبادل البعثات الطلابية.

وسبق ووقعت جامعة محمد السادس في المغرب مذكرة تفاهم مع الجامعة العبرية في إسرائيل، وكذلك وقعت في سبتمبر الجاري اتفاقية لـ"تعزيز التعاون الثقافي بين المغرب وإسرائيل" بين جامعتي محمد الخامس وبن غوريون.

وأواخر 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات مع إسرائيل، التي تم قطعها منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، وقرر تطبيع العلاقات مع تل أبيب، ولاحقا تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، وتدشين خطوط طيران منتظمة ومباشرة بينهما، وفي أغسطس الماضي افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، في الرباط مكتب اتصال بمثابة ممثلية دبلوماسية لبلاده.

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