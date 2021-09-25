ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ينعى المشير محمد حسين طنطاوي بهذه الكلمات

نعى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.

وأكد ابن زايد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن "مواقف المشير طنطاوي الوطنية التاريخية حافظت على استقرار مصر وتماسك مؤسساتها في أصعب الظروف".

وتقدم الشيخ محمد بن زايد بخالص العزاء إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري وأسرة الراحل.

رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق..مواقفه الوطنية التاريخية حافظت على استقرار مصر وتماسك مؤسساتها في أصعب الظروف، خالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة الفقيد الكريمة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 25, 2021

​وأعلن التلفزيوين المصري، الثلاثاء الماضي، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وقال في خبر عاجل: "رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة سابقا، عن عمر يناهز 85 عاما".

وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان، يومها، الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام "حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، وذلك اعتبارا من الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021".

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية التي أقيمت للمشير طنطاوي.

وشارك في الجنازة العسكرية، التي خرجت من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع في القاهرة، كبار رجال الدولة، الحاليون والسابقون من بينهم رئيس الجمهورية المؤقت السابق عدلي منصور، وقدم السيسي تعازيه لأسرة الراحل قبل أن يغادر الجنازة.

ولف جثمان الراحل بالعلم المصري ووضع على عجلة حربية جرتها الخيول، وأمامه الأوسمة والأنواط التي تقلدها الراحل في مسيرته الطويلة بالقوات المسلحة والتي أنهاها وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، ورئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.