هل يلتقي نفتالي بينيت مع وزراء من الإمارات والبحرين في نيويورك؟

توقعت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عقد لقاءات ثنائية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزراء من الدول العربية الموقعة على اتفاقات التطبيع الأخيرة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية كان، مساء اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يلتقي بينيت خلال زيارته لنيويورك على هامش حضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوزراء من الدول التي وقعت على "الاتفاقيات الإبراهيمية"، أو اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

במהלך ביקורו בעצרת האו"ם: בנט צפוי לפגוש בניו יורק גם שרים ממדינות שחתמו על הסכמי אברהם, כך לפי מקור המעורה בנושא. עד עתה לא נפגש רה"מ עם אישים מאיחוד האמירויות, בחריין ומרוקו. בנט צפוי לפגוש גם את מזכ"ל האו"ם, ככל הנראה לאחר נאומו@gilicohen10 #מעביריםלראשון — כאן חדשות (@kann_news) September 25, 2021

ونقلت القناة العبرية على لسان مصدر إسرائيلي بارز أنه من المتوقع عقد لقاء بين بينيت والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد خطابه المقرر يوم الإثنين المقبل.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، وبعدهما وقعت السودان في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.

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