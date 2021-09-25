مظاهرة إسرائيلية للاعتراض على اتفاق مع الإمارات بسبب مخاوف بيئية

تظاهر المئات من الإسرائيليين، اليوم السبت، للاعتراض على اتفاق مع الإمارات بسبب مخاوف بيئية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية كان، مساء اليوم السبت، بأن العشرات من المنظمات البيئية تتظاهر ضد الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية مع الإمارات، والخاصة بنقل نفط الخليج بواسطة السفن إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر.

עשרות ארגוני סביבה מפגינים על 25 גשרים נגד ההסכם עליו חתמה קצא"א עם איחוד האמירויות בנושא העברת עד 80 מכליות דלק בשנה דרך מפרץ אילת. המוחים: "הסכם הרד-מד מסכן את תושבי אשקלון ואילת - ויהרוס את שוניות האלמוגים. מבקשים מכל שרי הממשלה להצביע נגדו"@pozailov1 pic.twitter.com/SQwJDohqON — כאן חדשות (@kann_news) September 25, 2021

وذكرت القناة العبرية أنه من المفترض مرور النفط إلى ميناء إيلات ومنه إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، عبر خط أنابيب يمر عبر الأراضي الإسرائيلية، ليتم شحنه بعد ذلك إلى أوروبا.

وعزت القناة العبرية كان سبب تظاهر جمعيات حماية البيئة الإسرائيلية ضد الاتفاق مع الإمارات إلى أن عمليات نقل النفط ستدمر الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، حيث طالب المتظاهرون وزراء الحكومة في بلادهم بالتصويت ضد أي اتفاقات مماثلة مع الإمارات.

يشار إلى أن وزارة حماية البيئة الإسرائيلية قد أرجأت في شهر يوليو/تموز الماضي، تنفيذ اتفاق لنقل النفط من الإمارات إلى إسرائيل، ما من شأنه تجميد المشروع الذي أثار غضب جمعيات إسرائيلية مدافعة عن البيئة.

وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020.

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