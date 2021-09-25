إيران: السعودية لم تطلعنا على رأي لجنة تقصي الحقائق حول "شهداء منى"

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشیدیان، اليوم السبت، أن السعودية لم تحط بلاده بعد بنتيجة تحقيق لجنة تقصي الحقائق بشأن حقوق "شهداء فاجعة منى".

© AP Photo / Dar Yasin إيران قد تعلق إيفاد قوافل الحج إلى السعودية بسبب فيروس كورونا ، مساء اليوم السبت، على لسان رشيديان، أن منظمة الحج والزيارة الإيرانية تتابع "بجد حقوق الشهداء الإيرانيين المظلومين الذين ارتقوا خلال كارثة منى"، مؤكدا أن لجنة تقصي الحقائق تشكّلت في هذا الإطار، لكن السعودية لم تطلع أو تبلغ إيران بعد حول رأي هذه اللجنة.

وأشار رشيديان إلى أنه رغم الاتفاق على السماح لبعض الدول بإيفاد عدد محدود من الزوار لأداء فريضة الحج لهذا العام، بناء على الظروف الصحية الراهنة، لكن الحكومة السعودية قررت، في اللحظات الأخيرة، عدم استقبال الزوار الأجانب.

ويذكر أن إيران تطالب السعودية بتعويضات لضحايا حادث تدافع وقع في منى للحجاج الإيرانيين، في سبتمبر/أيلول عام 2015، وهو الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 700 حاج، أغلبهم يحملون الجنسية الإيرانية.

وتقول إيران إن 465 من مواطنيها قضوا نحبهم ضحية هذه الواقعة، وهو العدد الأكبر للحجاج الضحايا، مقارنة مع الدول الأخرى.

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