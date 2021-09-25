السودان يتسلم 50 ألف طن قمح من المنحة الأمريكية

أعلنت الحكومة السودانية، مساء اليوم السبت، عن وصول 50 ألف طن قمح إضافي إلى البلاد ضمن المنحة الأمريكية.

جاء ذلك وفق ما أعلنه مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والتموين الفاتح عبدالله يوسف، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وقال يوسف إن 50 ألف طن قمح وصلت إلى ميناء بورتسودان شرقي البلاد حيث يتم تفريغها الآن، مؤكدا أن لدى بلاده ما يكفي من القمح حتى نهاية العام الجاري.

وهذه هي رابع شحنة من القمح الأمريكي تصل السودان، في إطار تعهد واشنطن بتقديم 300 ألف طن هذا العام، على أن ترتفع الكمية إلى 420 ألف طن سنويا اعتبارا من 2022 وحتى 2024.

ووصلت الشحنات الثلاثة الأولى إلى السودان في يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب الماضي، بواقع 48 ألف طن لكل شحنة.

وأواخر العام الماضي، أعلنت واشنطن شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والتي ظل عليها منذ عام 1993 على خلفية اتهامات بإيوائه الزعيم السابق لتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا) أسامة بن لادن.