تسجيل
19:18 GMT25 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    معلمة سورية تتحدى الحصار التقني وتفوز بمسابقتين عالميتين.. صور

    © Sputnik . Safa Ismael
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1050251848_0:0:3255:1830_1200x675_80_0_0_b2b429e31c9851abea3024cf67adade6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109251050252064-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    إيماناً منها بأن البحث والتعلم هما مصدر التميّز وأصل التغيير نحو الأفضل، استطاعت المعلمة فاديا علي الفوز بمسابقة المعلم العالمي "Global teacher awards 2021"، ومسابقة المعلم المبدع الخبير من مايكروسوفت "Microsoft Innovative Expert Eduacator ( MIE 2021)".

    ولا يزال في جعبة علي الكثير من الأحلام المشبعة بالإرادة والتصميم، التي تتطلع لإحرازها وضمها إلى سلسلة نجاحاتها المتلاحقة.

    عن مسابقة المعلم العالمي 2021 "Global teacher awards  التي تمنحها منظمة AkS، وهي منظمة عالمية مقرها الهند تقوم على الشراكة بين جامعات عالمية ومؤسسات تعليمية وشركات برمجية لتقديم خدمات تفاعلية في مجال التربية والتعليم، تقول علي لـ"سبوتنيك": "تقدمت بطلب المشاركة في المسابقة الكترونياً عبر منصة المنظمة، وأجبت على مجموعة كبيرة من الأسئلة التي تهدف لكشف مهارات المتسابق العلمية والتعليمية، بالإضافة لإرسال تسجيل وروابط لدروس ومحتويات تعليمية قمت بتصميمها، إذ قيّمت لجان مختصة هذه المحتويات التعليمية".
    وبينت علي أنها صممت عدد كبير من المحتويات التعليمية والفيديوهات والاختبارات التفاعلية، كما سجّلت بث لعدة دروس ونشاطات تطوعية وأرسلتها إلى لجنة المسابقة، وجاءت النتيجة بالفوز.
    وأضافت علي: "كما تمت دراسة السيرة الذاتية للمشاركين، والتأكد من عناوين المؤسسات والنشاطات التي قاموا بها من خلال التواصل مع زملاء لهم، ناهيك عن قيام المنظمة بمراسلة بعض الشخصيات العلمية الاعتبارية كنوع من التوصية والاعتراف بنشاط المتسابق في بلده".

    وبينت علي أنه شارك في المسابقة أكثر من 12000 معلم من 110 دول، بينها دول بارزة علمياً مثل روسيا، ألمانيا، اليابان، كوريا، ايطاليا، اسبانيا.

    ومن أبرز الدول العربية المشاركة إلى جانب سوريا، أشارت علي إلى تونس، مصر، الأردن، الكويت، الإمارات، لافتة إلى أنه من المقرر إقامة حفل تكربم الفائز 10 تشرين الأول القادم في مقر منظمة AKS.

    © Sputnik . Safa Ismael
    معلمة سورية تتحدى الحصار التقني وتفوز بمسابقتين عالميتين

    وتسعى منظمة "Aks" لاكتشاف المعلمين الرائدين في مجالهم و القادرين على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم و القادرين على دمج التكنولوجيا في التعليم و ابتكار وسائل تعليمية ملهمة وخاصة أصحاب المبادرات التطوعية والقادرين على العمل الفعّال والمؤثر حتى خارج الغرف الصفية في مجتمعاتهم

    وعن المسابقة الثانية، المعلم المبدع الخبير من مايكروسوفت "Microsoft Innovative Expert Eduacator ( MIE 2021)" والتي تحمل شعار "Connecting The world Through education"، قالت علي: "منذ عدة سنوات أتاحت شركة مايكروسوفت منصة خاصة بالتربية والتعليم Microsoft Eduactor، حيث يمكن للمشتركين بها الخضوع لدورات تدريبية اون لاين حول استخدام التكنولوجيا في التعليم وفي نهاية كل دورة تدريبية يتقدم المتدرب لاختبار، وتحتفظ منصة مايكروسوفت بملف انجاز لكل مشترك".

    وأضافت علي: "رغم الحصار التقني والبرمجي على سوريا و رغم المعاناة والتحديات العديدة تمكنت من إنهاء 70 درس تدريبي في منصة مايكروسوفت التعليمية و حققت درجة 100 من 100 في 30 درس منها، وصممت أكثر من 120 محتوى تعليميا تفاعليا وسجلت عدة فيديوهات تعليمية وقمت بإرسالها إلى لجنة المسابقة، وتكللت جهودي بالفوز".

    وتبحث برامج Microsoft Innovative Educator (MIE)، حسب علي، عن المعلمين العالميين أصحاب الرؤية الملهمة والخلاقة الذين يستخدمون التكنولوجيا لتمهيد الطريق أمام أقرانهم من أجل تحقيق نتائج تعليمية أفضل للطلاب. هذه مجموعة متنوعة من البرامج لمساعدة المعلمين الذين بدؤوا للتو هذه الرحلة

    وتابعت علي: "عندما يصل ملف إنجاز المشترك إلى مستوى معين من المهارة، ويصبح ماهراً في دمج التكنولوجيا في الفصل الدراسي، يمكنه الترشح  للانضمام إلى برنامج مسابقة MIE Expert للعمل عن كثب مع Microsoft وقيادة الابتكار في التعليم".

    © Sputnik . Safa Ismael
    معلمة سورية تتحدى الحصار التقني وتفوز بمسابقتين عالميتين

    وخلال التقدم يخضع المتسابقون أيضا لاختبار "اون لاين" يتضمن أسئلة تقيس مهاراتهم في تصميم الأنشطة التعليمة التفاعلية و مدى معرفتهم ببرامج "Micrrosoft Educator".

    الفوز بمسابقتين لا صلة بينهما سوى أن صدفة زمنية جمعت بين مواعيد الإعلان عن نتائجهما خلال يومين متتاليين، زاد من شعور علي بالمسؤولية إذ قالت علي: سيدفعني ذلك للمزيد من التعلم وتطوير الذات و الكثير من العمل الجاد و الدؤوب، وتضيف: "الفوز ثمنه غالٍ جداً وهو أن تراكمه بنجاحات أخرى تضاهيه وتجعل اسم سوريا موجود دائماً في المحافل العلمية الدولية".

    الحصار المفروض على سوريا صعّب على علي مهمتها التي وصفتها بالشاقة، مضيفة: أفخر بتمثيل الشباب السوري في هذه المسابقات العالمية رغم ظروف الحرب و الحصار الذي تتعرض له ليس فقط اقتصادياً و سياسياً و إنما أيضاً حصار تقني وبرمجي.

    © Sputnik . Safa Ismael
    معلمة سورية تتحدى الحصار التقني وتفوز بمسابقتين عالميتين

    وأضافت علي: "واقع حال الحصار التقني جعل مهمتي شاقة جداً حيث كنت استغرق في بعض الأحيان ساعات و أيام لإنجاز محتوى رقمي، ثم أفقده بعد أن يتم إغلاق الروابط و التطبيقات وتصلني رسالة ( غير متاح لبلدك)".

    وتابعت علي: "رغم ذلك، لم ايأس بل على العكس زاد تصميمي على مضاعفة الجهد والعودة من الصفر وتكرير المحاولة مرات عدة دون كلل أو ملل لمدة عام كامل".

    وبغبطة مشبعة بالثقة بالنفس، أردفت علي: "سوريا أرض ولاّدة ومتجددة، والشباب السوري ذو إرادة فولاذية قادرة على تحدي كل الظروف، و الأمثلة عن تميز الشباب السوري محلياً و عالمياً كثيرة جداً".

    وبينت علي أنه بهد فوزها بالمسابقة، ستقوم ماكروسوفت بإبرام عقود مع المعلمين الفائزين من كل دول العالم اعتباراً من٢٨ أيلول الجاري، وتضيف: اعتباراً من مطلع العام القادم سأكون سفيرة لمايكروسوفت في بلاد الشام، وسأعمل "أون لاين" على تصميم بعض المحتويات التعليمية.

    وتتابع: "الطموح لا يقف عند هذا الحد وإنما سيكون هذا الفوز اساساً لتحقيق إنجازات أكبر لأترك أثراً أكبر في الطلاب من جهة، ورفع اسم سوريا في المحافل الدولية من جهة أخرى".

    © Sputnik . Safa Ismael
    معلمة سورية تتحدى الحصار التقني وتفوز بمسابقتين عالميتين

    وفي سجل علي الكثير من النجاح والتميز، فهي حائزة على شهادة تميز لفوزي على مستوى سوريا في الأولمبياد العلمي للمدرسين عام 2018، وحاصلة على وسام باحث ناشط و باحث مبادر من جامعة المدينة الماليزية الافتراضية عن نجاحها في دورات صناعة المحتوى التعليمي الرقمي السمعي لأطفال صعوبات التعلم و تصميم مواد تعليمية مجانية باللغة العربية والإنكليزية في ظل جائحة كورونا 2020، ناهيك عن تكريمها من قبل وزير التربية لمساهمتها في تعويض الفاقد التعليمي خلال فترة الحظر في ظل جائحة كورونا.

    كما لعلي مساهمات عدة في مجموعات بحثية وعدة مقالات منشورة و اتبعت عدد كبير من الدورات العلمية التخصصية و التأهيلية في التربية والتعليم بالإضافة كما ساهمت في عدة مبادرات تطوعية محلية وعالمية وحققت إنجازات عدة.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تُطعم طيور اللوريكيتس في حديقة الطيور في مارلو، شمال ألمانيا، 23 سبتمبر 2021، قبل أيام قليلة من الانتخابات الفيدرالية الألمانية في 26 سبتمبر.
    أحداث الأسبوع في صور
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    ما هي قدرات الأسطول البحري لكوريا الجنوبية
    ما هي قدرات الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك