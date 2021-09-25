بينيت يوجه رسالة للمشاركين في مؤتمر أربيل الداعي للتطبيع مع إسرائيل

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت، على عقد مؤتمر بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق يدعو للتطبيع مع تل أبيب.

وقال بينيت في تغريدة بحسابه على تويتر أرفقها بصورة من المؤتمر: "اجتمعت أمس المئات من الشخصيات العامة العراقية، من السنة والشيعة، للمطالبة بالسلام مع إسرائيل".

وأضاف: "هذه دعوة تأتي من أسفل وليس من أعلى، من الشعب وليس من الحكومة، والاعتراف بالظلم التاريخي الذي تعرض له يهود العراق مهم بشكل خاص".

وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي بمخاطبة المشاركين في مؤتمر أربيل: "إسرائيل تمد هي الأخرى يدها إليكم بالسلام".

מאות אנשי ציבור עיראקים, סונים ושיעים, התכנסו אתמול כדי לקרוא לשלום עם ישראל. זוהי קריאה שבאה מלמטה ולא מלמעלה, מהעם ולא מהממשלה, וחשובה במיוחד ההכרה בעוול ההיסטורי שנעשה ליהודי עיראק.

מדינת ישראל מושיטה לכם את ידה לשלום בחזרה. pic.twitter.com/VtfimygLr5 — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) September 25, 2021

وكان مؤتمر نظم في مدينة أربيل، مساء أمس، شارك فيه نحو 300 من زعماء العشائر العراقية سنة وشيعة، قد أثار ضجة واسعة في البلاد، وردود فعل غاضبة.

وأعلنت الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الحكومة، البرلمان)، رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، مؤكدة أن اجتماع أربيل لا يمثل العراقيين بالمرة.

ولا ترتبط إسرائيل والعراق بعلاقات دبلوماسية، وفي أوائل عام 1991 أطلق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين 43 صاروخا، تجاه إسرائيل، سقط معظمها على مدينة تل أبيب وأسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا وإصابة 229 آخرين، وقام 222 إسرائيليا بحقن أنفسهم بمادة الأتروبين تحسبا لإطلاق صدام أسلحة كيماوية في هجماته.

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