الدفاع السعودية تنشر صورا لمقاتلاتها المشاركة في أحد العروض الجوية

نشرت وزارة الدفاع السعودية صورا ترصد مشاركة مقاتلات الحربية في آخر العروض الجوية الخاصة باحتفالات المملكة باليوم الوطني، الذي يوافق يوم 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام.

وتظهر الصور، التي نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة على "تويتر"، اليوم السبت، جانبا من العرض الجوي الذي شاركت فيه المقاتلات الحربية في سماء مدينة الخبر السعودية.

وكتبت: "مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في احتفالات المملكة بيومها الوطني الـ 91 في مدينة الخبر".

يذكر أن مقاتلات القوات الجوية السعودية، شاركت في عروض جوية بـ 8 مدن سعودية، منذ الاثنين الماضي، وكان آخرها العرض الجوي الذي نفذته اليوم السبت، في مدينة الخبر.

وشملت العروضة الجوية مشاركة مقاتلات حربية طراز "تورنادو" وإف 15 إس" و"تايفون" و"إف 15 سي".

يذكر أن المملكة تحتفل يوم 23 من سبتمبر من كل عام بيومها الوطني، الذي يوافق ذكرى تأسيس المملكة بمرسوم ملكي أصدره الملك عبد العزيز آل سعود عام 1932 ميلادية (1351 هجرية).

© Sputnik / Mohamed Hassan معلومات عن القوات الجوية السعودية

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