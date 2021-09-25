علاء مبارك يكشف حقيقة الخلافات بين أسرته والمشير طنطاوي

علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم السبت، على مزاعم بشأن وجود خلافات بين أسرته، ووزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي.

جاء تعليق علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على فيديو للإعلامي جابر القرموطي تحت عنوان "حقيقة الخلاف بين أسرة الرئيس مبارك والمشير طنطاوي".

وفي الفيديو نفى القرموطي وجود أي خلافات، بين طنطاوي وأسرة الرئيس المصري الأسبق.

وقال علاء مبارك معلقا على فيديو القرموطي: "مساء الخير أستاذ جابر فعلاً كلام هبل وهري مالوش أي ستين لزمة، تحياتي لك".

​وأعلن التليفزيون المصري، الثلاثاء الماضي، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وقال في خبر عاجل: "رحل عن عالمنا صباح اليوم ، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة سابقا، عن عمر يناهز 85 عاما".

وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان، يومها، الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام "حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي".

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية التي أقيمت للمشير طنطاوي.

وشارك في الجنازة العسكرية، التي خرجت من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع في القاهرة، كبار رجال الدولة، الحاليون والسابقون من بينهم رئيس الجمهورية المؤقت السابق عدلي منصور، وقدم السيسي تعازيه لأسرة الراحل قبل أن يغادر الجنازة.

ولف جثمان الراحل بالعلم المصري ووضع على عجلة حربية جرتها الخيول، وأمامه الأوسمة والأنواط التي تقلدها الراحل في مسيرته الطويلة بالقوات المسلحة والتي أنهاها وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، ورئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.