بينيت يلتقي مع وزيرين من الإمارات والبحرين اليوم

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس السبت، أن الأخير سيلتقي، اليوم، في نيويورك بوزير الخارجية البحريني ووزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية.

وأفاد الموقع الإلكتروني i24news، صباح اليوم الأحد، بأن بينيت سافر إلى نيويورك لإلقاء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الإثنين، وبأنه سيعقد اجتماعات مع قيادات من دول الخليج، للمرة الأولى، منذ توليه منصبه في شهر حزيران/يونيو الماضي.

רה"מ בנט ימריא הלילה לניו יורק לקראת נאומו בעצרת האו"ם ביום שני. לשכתו מבטיחה שהנאום יהיה אחר - הוא צפוי להתייחס לסוגיה האיראנית, אך ללא ניסיון להתעמת עם הקהילה הבין-לאומית. בנוסף, בפעם הראשונה מתכנן בנט להיפגש עם בכירים מהמדינות שחתמו על הסכמי אברהם@gilicohen10 #חדשותהשבת pic.twitter.com/HrnbhPCLrc — כאן חדשות (@kann_news) September 25, 2021

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية كان، صباح اليوم الأحد، أن بينيت بعد إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة، صباح يوم الاثنين، سيلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والسفيرة الأمريكية لدى المنظمة، فضلا عن كلمة أخرى أمام المنظمات اليهودية الأمريكية.

ويشار إلى أن وسائل إعلام عبرية توقعت، مساء أمس السبت، عقد لقاءات ثنائية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزراء من الدول العربية الموقعة على اتفاقات التطبيع الأخيرة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية كان، أنه من المتوقع أن يلتقي بينيت خلال زيارته لنيويورك على هامش حضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوزراء من الدول التي وقعت على "الاتفاقيات الإبراهيمية"، أو اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

במהלך ביקורו בעצרת האו"ם: בנט צפוי לפגוש בניו יורק גם שרים ממדינות שחתמו על הסכמי אברהם, כך לפי מקור המעורה בנושא. עד עתה לא נפגש רה"מ עם אישים מאיחוד האמירויות, בחריין ומרוקו. בנט צפוי לפגוש גם את מזכ"ל האו"ם, ככל הנראה לאחר נאומו@gilicohen10 #מעביריםלראשון — כאן חדשות (@kann_news) September 25, 2021

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، وبعدهما وقعت السودان في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.

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