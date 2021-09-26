انطلاق عملية أمنية في ديالى العراقية لتجفيف منابع الإرهاب 

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاحد، انطلاق عملية أمنية لتجفيف منابع الإرهاب في محافظة ديالى.

© Photo / Iraqi Security Cell العراق.. مقتل اثنين من قادة تنظيم "داعش" في محافظة ديالى ، عن بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "قيادة عمليات ديالى شرعت بتنفيذ عملية نوعية عبر قطعات الفرقة الأولى بالجيش العراقي لمداهمة وتفتيش حاوي العظيم والقرى المحاذيه له".

وأكدت الخلية الأمنية أن الهدف من وراء تلك العملية يكمن في تجفيف منابع الإرهاب، وإلقاء القبض على المطلوبين، بالإضافة إلى تدمير الأوكار وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية.

وفي سياق متصل، تمكنت القوات العراقية، الخميس الماضي، من قتل أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة سلسة جبال حمرين.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن قيادة العمليات المشتركة، نفذت عملية نوعية في سلسلة جبال حمرين، بالتنسيق مع الخلية، أسفرت عن قتل 4 من عناصر "داعش" الإرهابي، بحسب موقع "بغداد توداي".

وأضافت أنه "تم توجيه ضربة جوية إلى أهم الأوكار الرئيسية في سلسلة جبال حمرين، وهذا الوكر يعتبر مركزا لانطلاق العمليات الإرهابية التي شهدها قاطع كركوك".

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