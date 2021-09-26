قطر تدشن مبادرة جديدة لعشاق كرة القدم... الأولى من نوعها

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، أمس السبت، إطلاق مبادرة تعد الأولى من نوعها في العالم أثناء استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

أطلقت قطر مبادرة "كن أنت المستضيف" لاستقبال المشجعين خلال الاستحقاقات الرياضية أو الأحداث الرياضية الكبيرة المقرر أن تستضيفها قطر، خلال الفترة المقبلة؛ وفق وكالة "الأناضول".

"كن أنت المستضيف".. مبادرة قطرية جديدة لعشاق كرة القدم

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في #قطر، عن إطلاق مبادرة "#كن_أنت_المستضيف" لاستقبال المشجعين خلال الاستحقاقات المقرر أن تستضيفها الدولة خلال الفترة المقبلة.



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وذكر بيان اللجنة العليا أن الهدف من وراء المبادرة التي تعد الأولى من نوعها في العالم، أثناء استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، هو تعريف المشجعين بكرم الضيافة العربي الأصيل، وهو ما تشتهر به دولة قطر، موضحة أن "ذلك المشروع المبتكر سيتيح للمواطنين والمقيمين استضافة المشجعين وعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم، في محل الاستضافة الذي يختارونه لمدد متفاوتة".

وأكد البيان القطري أن هذا الأمر سيكون حسب رغبة المستضيف، من خلال عدد من الخيارات المتنوعة في المكان الذي يرغب في استضافة المشجع فيه، حيث سيصحب المشجع خلال فترة إقامته ليعرفه عن أبرز السمات والعادات المميزة للمجتمع القطري، والوجهات السياحية والثقافية المنتشرة بالبلاد.

وقال خالد الجميلي، مدير مبادرة "كن أنت المستضيف"، "إنه يأتي ضمن خطط اللجنة العليا لتقديم خيارات متنوعة للجماهير المتوقع قدومها لدولة قطر خلال الاستحقاقات الرياضية القادمة"، ومن المفترض أن تقوم المبادرة بتوفير أجواء وتجربة استثنائية وفريدة للتعرف عن ثقافة المجتمع القطري، والاستمتاع بحضور المنافسات.

وتقتصر المشاركة في المبادرة على المستضيفين والمشجعين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كورونا، وهي مبادرة مجانية دون مقابل مادي للمشاركين فيها.

ومن المقرر أن تستضيف قطر، في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول القادمين، بطولة "كأس العرب 2021"، أو "كأس فيفا للعرب 2021"، وهي النسخة العاشرة من تلك البطولة، التي تجرى بمشاركة 23 منتخبا عربيا بتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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