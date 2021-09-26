السعودية تعلن ترحيل أكثر من 9 آلاف أجنبي من مخالفي نظام الإقامة والعمل

أعلنت السلطات السعودية عن ترحيل أكثر من 9 آلاف أجنبي من مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، أمس السبت إنها تمكنت من ضبط 15693 مخالفا، منهم 6336 مخالفا لنظام الإقامة، و7452 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1905 مخالفين لنظام العمل وذلك خلال الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر الجاري.

خلال أسبوع.. ضبط 15693 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.



⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/GQ43ptVjkc — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 25, 2021

وأضافت أنه تم ضبط 15 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأشارت إلى أنه تم إحالة أكثر من 67 ألف مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة نحو 4 آلاف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 9 آلاف مخالف.

وأوضحت أن من يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ عددهم 85 ألف وافد مخالف، منهم 75 ألف رجل و10 آلاف امرأة.

وحذرت الوزارة المخالفين وكل من يسهل أو يقدم لهم أي مساعدة، مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال (266 ألف دولار)، وحثت الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.

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