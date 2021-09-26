الرئاسة الفلسطينية تدين مقتل 5 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي

دانت الرئاسة الفلسطينية مقتل خمسة مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، في القدس وجنين.

رام الله - سبوتنيك. وقالت الرئاسة في بيان حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، "تدين الرئاسة الفلسطينية الجريمتين البشعتين اللتين ارتكبتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وجنين، وأسفرتا عن استشهاد خمسة مواطنين".

وشددت على أن "هذه الجرائم امتداد لمسلسل الانتهاكات والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا"، مؤكدا أن استمرار هذه السـياسة، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".

ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، إلى "مغادرة مربع الصمت على عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، إلى مربع الفعل واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم"، حسب تعبيرها.

وقتل صباح اليوم خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات خلال حملة اعتقالات شنتها القوات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر طبية لسبوتنيك، بمقتل ثلاثة فلسطينيين في بلدة بيت عنان غرب القدس فيما قتل اثنان آخران في جنين شمالي الضفة الغربية وأصيب العشرات خلال المواجهات فجر اليوم مع القوات الإسرائيلية.

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