محمد بن راشد يزور غرفة عمليات "إكسبو 2020 دبي" ويغرد عن "الحدث الأجمل"

قام حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، بزيارة إلى غرفة عمليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، قبل انطلاقه.

ونشر ابن راشد صورا من زيارته لغرفة عمليات المعرض بحسابه على موقع "تويتر"، وكتب معها:

"خلال زيارة غرفة عمليات إكسبو استعدادا لانطلاق الحدث الكبير... 134 فريقا من 95 جنسية يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث عالمي رائد في دولة جمعت العالم في وقت ومكان واحد".

وختم الشيخ محمد بن راشد تغريدته قائلا: "الحدث الأجمل سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو بإذن الله".

خلال زيارة غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير .. ١٣٤ فريقا من ٩٥ جنسية يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث عالمي رائد في دولة جمعت العالم في وقت ومكان واحد.. الحدث الأجمل سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو بإذن الله .. pic.twitter.com/5OQnBoeZKK — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 26, 2021

​ويعد معرض "إكسبو 2020 دبي" هو أول نسخة من معارض "إكسبو" العالمية، التي يرجع تاريخها إلى 1851، وتشارك فيه عشرات الدول لاستعراض أحدث الابتكارات في التكنولوجيا والهندسة المعمارية.

وتستضيف دبي أول نسخة من هذا المعرض في الشرق الأوسط، التي كان مقرر إقامتها 2020، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتنطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتستمر على مدى 6 أشهر لتنتهي في 31 مارس/ آذار العام المقبل.