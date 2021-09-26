قطر تدشن سفينة حربية في تركيا... صور

احتفلت دولة قطر، اليوم الأحد، بتدشين سفينة حربية في جمهورية تركيا.

احتفلت القوات البحرية الأميرية القطرية بتدشين السفينة الحربية القطرية "الأبرار فويرط" من نوع "LCT80" في تركيا، بحضور قائد القوات البحرية الأميرية، اللواء الركن بحري، عبد الله حسن السليطي، وقائد القوات البحرية التركية، الأميرال، عدنان أوزبال، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

القوات البحرية الأميرية تدشن السفينة الحربية القطرية /الأبرار فويرط/ من نوع /LCT80/، وذلك بالجمهورية التركية الشقيقة، بحضور قائد القوات البحرية الأميرية، وقائد القوات البحرية التركية.#قنا https://t.co/99Famn5vMe pic.twitter.com/Px2ufTzZFp — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 26, 2021

كما حضر حفل التدشين عدد من كبار الضباط من الجانبين القطري والتركي، وعدد من كبار المسؤولين في شركتي "برزان" القابضة و"الأناضول" التركية لبناء السفن.

وشهد حفل تدشين السفينة الحربية القطرية في تركيا القيام بجولة في مصنع شركة "الأناضول" التركية لبناء السفن، واطلع قائد القوات البحرية الأميرية القطرية، اللواء ركن بحري، عبد الله حسن السليطي، على تجهيزات المصنع وأحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع السفن.

وتعززت العلاقات القطرية التركية على المستوى العسكري، في يونيو/ حزيران 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان، وهي الاتفاقية التي بموجبها تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.

وفي ديسمبر 2019 افتتحت قطر، مقر قيادة عمليات عسكرية مشتركة مع تركيا، في قاعدة خالد بن الوليد العسكرية في الدوحة.

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