مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية... صور

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بأن مئات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، ظهر اليوم الأحد، أن نحو 651 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، في وقت مبكر من صباح اليوم، بحماية الشرطة والجيش الإسرائيليين.

وأكدت الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أن المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى، بالتوازي مع إبعاد الشرطة الإسرائيلية المصلين من مسارات المستوطنين لتسهيل عملية الاقتحام.

من اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى هذه الأثناء بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/YCAFdBrbvh — وكالة الصحافة الوطنية - نبأ (@pal_npa) September 26, 2021

وفي سياق متصل، أكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه تم "تصفية" 5 فلسطينيين، على الأقل، الليلة الماضية بتبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "سما"، صباح اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قتل الفلسطينيين الخمسة يأتي كجزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حركة "حماس" في الضفة، في وقت يستعد الجيش لإمكانية إطلاق صواريخ من قطاع غزة على خلفية سقوط القتلى في الضفة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن قوات خاصة من الجيش قامت بتصفية 5 فلسطينيين، على الأقل، فجر اليوم الأحد، في عملية تبادل إطلاق نار في عدة نقاط في الضفة الغربية، خاصة في مدينة جنين، فضلا عن مدينة القدس المحتلة.

وحاصرت قوات الجيش الإسرائيلي منطقة عين عجب في بلدة بيت عنان، قضاء القدس، وقام جنود إسرائيليون بتفجير كوخ صغير متواجد بالأراضي الزراعية شرقي بلدة بيت عنان، يبدو أن القتلى الفلسطينيين كانوا داخله، حيث سمع دوي انفجار ضخم في محيط البلدة، وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية شمال غربي مدينة القدس.

ونقلت وكالة "سما" عن شهود عيان، أن الانفجارات التي سمع صوتها، فجر اليوم، هي عبارة عن تفجير كوخ صغير يعتقد أن داخله فلسطينيين، في وقت زعمت الصحيفة العبرية أنهم سقطوا نتيجة لتبادل إطلاق النار.

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