الملكة رانيا تستعين بمطربة لبنانية في مناسبة خاصة... فيديو

احتفلت الملكة رانيا العبد الله، اليوم الأحد، بأعياد ميلاد ابنتيها، الأميرتان إيمان وسلمى، بطريقة مختلفة.

وشاركت الملكة رانيا متابعيها فيديو يتضمن لقطات خاصة للأميرتين إيمان وسلمى في مراحل مختلفة من طفولتهما، ويظهر في بعضها والدتهما ووالدهما العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

واختارت الملكة رانيا صوت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، لكي يكون مصاحبا لمقطع الفيديو، الذي قررت أن تهديه إلى ابنتيها في عيد ميلادهما.

وأرفقت زوجة الملك عبد الله الثاني أغنية "يا بنات" لنانسي عجرم، مع الفيديو.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وكتبت الملكة رانيا العبد الله مع الفيديو لابنتيها: "كل عام وأحن بنتين بألف خير"، ودعت من الله تعالي أن يحميهما.

وتجاوز منشور الملكة رانيا نصف مليون مشاهدة بعد 5 ساعات فقط من نشره على موقع "إنستغرام".

وولدت الأميرة سلمى بنت العبد الله في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2000، بينما ولدت الأميرة إيمان بنت العبد الله في 27 سبتمبر عام 1996.